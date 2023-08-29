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Чиновник, фиксировавший парковку на газоне, обвинил водителя в наезде

Петербургский чиновник обвинил торговцев цветами в наезде на тротуаре

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между начальником отдела благоустройства муниципального образования «Финляндский округ» и продавцами цветов, припарковавшими свой фургон на тротуаре и газоне. Об этом сообщает megapolisonline.ru и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, Мелик Нагапетян фиксировал на видео припаркованный с нарушениями микроавтобус, водитель которого заехал на тротуар и газон. Mercedes Sprinter доставил товар в цветочный магазин, расположенный неподалеку. По словам Нагапетяна, уезжая, водитель и пассажир Mercedes проигнорировали предложение составить протокол за нарушение правил парковки и наехали на него. После этого чиновник обратился в травмпункт и зафиксировал полученную травму колена.

Начальник отдела благоустройства уточнил, что имеет полномочия на оформление протокола при нарушении правил парковки, а в случае отказа со стороны водителя, передает собранные материалы в ГИБДД.

Ранее в Челябинске женщина-пешеход спаслась от автомобиля, вылетевшего на тротуар.

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