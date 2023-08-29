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«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada с моторами «Евро-5»

«АвтоВАЗ»: выпуск Lada c двигателями стандарта «Евро-5» начнется 1 сентября

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 сентября возобновит производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5». Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«С 1 сентября 2023 года АО «АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5». Напомним, что в силу введенных санкционных ограничений компания в 2022 году была вынуждена временно перейти на более низкий стандарт «Евро-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые блоки управления двигателями разработаны в России. На первом этапе двигатели стандарта «Евро-5» будут устанавливаться на седаны и лифтбеки Lada Granta. О том, когда такие моторы появятся на других моделях «АвтоВАЗа», будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно, что в Тольятти началось производство 122-сильных Lada Granta Sport.

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