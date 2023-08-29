Врач рассказала, почему голодный водитель опасен на дороге

У голодного водителя во время поездки серьезно снижается концентрация внимания, что может повысить риск аварии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «Медси» на Белорусской Анна Кривошеева.

«Желательно не садиться за руль на пустой желудок, так как это может привести к снижению уровня глюкозы в крови, ощущению слабости и головокружению. Кроме того, мучительное ощущение голода серьезно уменьшает концентрацию внимания, так как мы постоянно думаем о еде, а это приводит к риску аварии во время вождения. В то же время, большие порции и переедание приводят к сонливости, болям в животе, изжоге и газообразованию — симптомам, которые также нарушают способность концентрироваться», — предупредила врач.

По словам специалиста, у голодного человека и того, кто принял пищу, производительность снижается более чем на 10%. Поднятие тонуса с помощью кофе или энергетического напитка дает кратковременный эффект и длится он один час. После этого могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания и снижением времени реакции, что может привести к несчастным случаям.

Исследования показывают, что употребление некоторых ягод, например, черники, улучшают концентрацию внимания и память на срок до пяти часов благодаря антиоксидантам, сказала врач.

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