Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На российский рынок вернулся лимузин Audi S8

В России начались продажи Audi S8 по цене от 18 млн рублей

close
100%
Audi

Дилеры выставили на продажу в России седаны Audi S8 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах.

Продавец из Самары предлагает Audi S8 с бензиновым турбомотором 4.0 мощностью 571 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом за 17,7 млн рублей. В оснащение машины входят светодиодные матричные фары, система предупреждения столкновений, аудиосистема с 10 динамиками.

Автодилер из Владивостока просит за Audi S8 с таким же турбомотором (4.0 мощностью 571 л.с.) 20 млн рублей. Салон автомобиля отделан кожей черного цвета, в оснащение также входят карбонкерамические тормоза.

Дилер из Ставропольского края просит за седан Audi S8 с аналогичной силовой установкой 26,7 млн рублей. Автомобиль снабжен спортивными креслами с ромбовидной прострочкой, 21-дюймовыми колесными дисками, кнопками управления со стеклянным покрытием, декоративными элементами из алюминия.

Продавец из Москвы предлагает седан Audi S8 за 27 млн рублей. Салон автомобиля отделан кожей и замшей коричневого цвета, среди оснащения – экраны медиасистемы, предназначенные для пассажиров на заднем сиденье.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что на российский рынок вышел кроссовер Rising Auto R7.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях