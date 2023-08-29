«КамАЗ» приступил к выпуску грузовиков с моторами «Евро-5»

Российский автопроизводитель «КамАЗ» перешел на выпуск грузовых автомобилей с двигателями экологического стандарта «Евро-5». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

«Мы уже давно «Евро-5» делаем», — сказали в компании, отвечая на вопрос о выпуске автомобилей с высоким экоклассом.

В апреле 2022 года на фоне санкций и отказа ряда иностранных компаний поставлять комплектующие на российские заводы Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». Документ узаконил выпуск в обращение автомобилей со сниженными требованиями по безопасности и нормам выброса. Грузовики стандарта «Евро-5» могут выпускаться до февраля 2024 года.

В июле 2023 года в России было реализовано более 13,1 тыс. новых грузовиков, что на 98% больше, чем в июле прошлого года. Лидерство на рынке принадлежит грузовикам «КамАЗ» с результатом 2,6. тыс. ед., что на 4% больше результата годичной давности.

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