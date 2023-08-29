Женщина спаслась от наезда автомобиля, вылетевшего на тротуар

В Челябинске вылетевший с проезжей части автомобиль пронесся в сантиметрах от женщины-пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что водитель серебристого седана Volkswagen Polo пытался проехать перекресток прямо и избежать столкновения с Lada Largus, который в этот момент повернул налево. В результате этого Volkswagen вылетел на тротуар и пронесся в непосредственной близости от женщины, которая завершала переход проезжей части по «зебре». В этот момент она находилась спиной к движущемуся автомобилю.

В результате аварии девушка, находившаяся за рулем Volkswagen, получила травмы и была госпитализирована. Переходившая дорогу женщина не пострадала и быстро покинула место происшествия.

До этого на МКАД водитель грузовика Hyundai Porter, остановившийся в третьем ряду, в последний момент смог увернуться от «Газели», протаранившей его фургон.

Ранее в Москве разворачивающаяся в неположенном месте фура вытолкнула грузовик на пешеходов.