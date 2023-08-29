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Водитель самоката в костюме Человека-паука устроил ДТП

В Анапе водитель электросамоката в костюме Человека-паука врезался в автомобиль

В Анапе мужчина на электросамокате в костюме Человека-паука врезался в припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Анапа Движение».

Судя по видео, мужчина ехал по односторонней дороге среди припаркованных машин. В какой-то момент прохожий начал что-то кричать ему, мужчина обернулся и через несколько секунд электросамокат врезался в стоящий Hyundai Solaris.

От удара водитель самоката упал. Какие повреждения он получил, не сообщается.

Ранее стало известно, что восемь человек, в том числе один подросток, пострадали в результате столкновения автомобилей на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области.

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