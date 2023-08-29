Компания Toyota Motor во вторник остановит работу всех своих заводов в Японии

Автомобильная компания Toyota Motor во вторник, 29 августа, остановит работу двух своих заводов в Японии, которые продолжали работу после сбоя. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что речь идет о заводах в префектуре Фукуока и Киото.

Агентство со ссылкой на автопроизводителя отмечает, что проблема находится в стадии расследования, однако вряд ли она была вызвана кибератакой.

29 августа стало известно, что в Японии из-за сбоя приостановлена работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor. По его информации, продолжают работу лишь два предприятия — в префектурах Фукуока и Киото. При этом, точные причины произошедшего не уточнялись. Кроме того, неизвестно и сроках восстановления работы заводов автомобильной компании.

10 июля сообщалось, что автоконцерн Toyota Motor приоcтановил работу трех заводов, расположенных на острове Кюсю, после того, как в Японии прошли мощные ливневые дожди. Также там было остановлено производство автомобилей Daihatsu.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.