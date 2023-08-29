В Японии из-за сбоя остановлена работа почти всех заводов Toyota

В Японии из-за сбоя приостановлена работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, продолжают работу лишь два предприятия — в префектурах Фукуока и Киото.

При этом, не уточняются точные причины произошедшего, но речь идет о системном сбое. Когда будет восстановлена работа заводов автомобильного концерна пока неизвестно.

10 июля сообщалось, что автоконцерн Toyota Motor приоcтановил работу трех заводов, расположенных на острове Кюсю, после того, как в Японии прошли мощные ливневые дожди. Также там было остановлено производство автомобилей Daihatsu.

До этого стало известно, что крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor решил временно приостановить свою работу из-за мощного землетрясения.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.