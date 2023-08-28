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Инспекторы ГИБДД открыли огонь по машине каршеринга во время погони в Санкт-Петербурге

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нетрезвого водителя каршеринга

В Санкт-Петербурге автоинспекторы задержали нетрезвого водителя каршерингового кроссовера. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«Внимание автоинспекторов нарушитель привлек на ул. Пограничника Гарькавого. Требование об остановке он не выполнил. Полицейские начали преследовать лихача, который создавал угрозу для жизни других водителей и пешеходов. Это и стало основанием открыть стрельбу по колесам иномарки», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы передние покрышки кроссовера оказались повреждены. Машина остановилась на трамвайных путях и водитель был задержан. Кроме него, в автомобиле находился пассажир.

Водитель каршерингового кроссовера арестован на 10 суток. Не исключено, что на мужчину заведут уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге кусок фасада «Пятерочки» обрушился на автомобиль.

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