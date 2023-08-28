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Владелец внедорожника, разбитого куском фасада супермаркета, отсудил компенсацию

В Петербурге кусок фасада супермаркета обрушился на автомобиль

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Depositphotos

Житель Санкт-Петербурга взыскал с компании «Агроторг» 169 тыс. рублей в качестве компенсации за повреждение автомобиля упавшим куском обшивки магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Автовладелец припарковал свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado у магазина и зашел в него. Затем он услышал сильный грохот. Оказалось, что из-за порыва ветра обшивка магазина отвалилась и упала на автомобиль, разбив решетку радиатора и поцарапав бампер. Стоимость ремонта машины составила 154,2 тыс. рублей.

Ответчик уклонился от выплаты компенсации, представитель компании возражал против иска, указывая, что осмотр места происшествия производился в отсутствие представителя ответчика. Доказательств, опровергающих результаты полицейской проверки, представитель компании не представил. Суд взыскал с «Агроторга» 169,9 тыс. рублей, включая расходы на госпошлину и юридическую помощь.

Ранее в Иркутске угонщик Toyota проломил стену автосервиса и въехал внутрь.

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