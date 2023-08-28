Geely представила хетчбэк с дизайном Ford Bronco

Китайский автопроизводитель Geely планирует представить новый компактный хетчбэк Panda Knight 1 сентября. Об этом сообщает carnewschina.com.

Внешне новинка напоминает американский внедорожник Ford Bronco. Однако размеры ее кузова скромные. Длина составляет 3135 мм, а колесная база — 2015 мм. Задний ряд сидений можно сложить, при этом объем багажного отделения составляет 800 л. Салон отделан искусственной кожей и качественным пластиком. На передней панели установлен восьмидюймовый экран мультимедийной системы.

Автомобиль получил 41-сильный электродвигатель и литий-железо-фосфатную батарею, обеспечивающую запас хода 200 км. Аккумулятор поддерживает зарядку постоянным током при мощности 22 кВт (за полчаса с 30 до 80%) и 3,3 кВт.

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