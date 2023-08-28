В Российском союзе автостраховщиков рассказали о главных тенденциях на рынке ОСАГО

Отсутствие серьезных жалоб и недовольства со стороны потребителей, несмотря на то, что стоимость запасных частей автомобилей выросла, является одной из тенденций на рынке ОСАГО на сегодняшний день. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Свою главную функцию по выплате компенсации людям, попавшим в ДТП, как в плане здоровья, так и в плане автомобильного ремонта, страховые компании выполнили. Не было очередей, которые мы могли наблюдать 6-7 лет назад, когда возникали трудности с заключением договоров и произведением выплат», — отметил эксперт.

Кроме того, он указал на появление новых страховых компаний, а также перестраховочного пула, который позволил компаниям «добавлять проблемных клиентов в перестраховочный пул и получать компенсацию от всего страхового сообщества». Еще одна тенденция — успешная работа визуализации тарифа, продолжил Уфимцев.

«В результате анализа мы выяснили, что люди, которые не попадают в ДТП и имеют хороший коэффициент бонус-малус, ощутили изменение премии по ОСАГО не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость запасных частей на разные марки автомобилей выросла на 30-50%, а средний рост стоимости по справочнику РСА составил 30%», — пояснил эксперт.

Последней тенденцией он назвал сохранение справедливой ставки по тарифам. По его словам, автовладельцы, имеющие хороший коэффициент, ощутили лишь незначительное повышение стоимости ОСАГО. При этом для тех, кто часто попадает в ДТП, его стоимость выросла более существенно, заключил Уфимцев.

Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на статистику с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года сообщал, что за последний год республика Дагестан заняла первое место по частоте страховых случаев в системе ОСАГО. За ней следуют Ингушетия и Чеченская республика.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко до этого предупредил, что в России может подорожать зимняя резина, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее в России предложили ввести аналог ОСАГО для курьеров на электросамокатах.