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В Казани автомобиль въехал в остановку

«Татарстан 24»: в Казани автомобиль сбил женщину-пешехода на остановке

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Телеграм-канал «Татарстан-24|Новости Казани и Татарстана»

Автомобиль въехал в остановку и сбил женщину в Казани. Об этом сообщает «Татарстан-24».

По данным телеканала, ДТП произошло возле колхозного рынка. Пострадавшая выжила и была госпитализирована.

До этого в Калуге водитель без прав сбил 11 человек на остановке.

В разговоре с «Газетой.Ru» один из очевидцев рассказал, что мужчину проверили на алкогольное опьянение. Позже губернатор сообщил, что водитель был в момент аварии под действием наркотиков. Полиция выяснила, что виновник ДТП был лишен водительского удостоверения в апреле 2023 года за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 264 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчину арестовали на два месяца после того, как он дал признательные показания.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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