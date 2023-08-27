Названа стоимость внедорожника Jetour Traveler

Китайские дилеры Jetour начали продажи внедорожников Traveler. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет стоить от 140 900 юаней до 180 900 юаней (от 1,9 млн рублей до 2,4 млн рублей).

Jetour Traveler — среднеразмерный внедорожник, который ориентирован на любителей путешествий. Длина машины — 4785 мм. Внешне машина отличается большими бамперами, широкими арками, пластиковым обвесом, рейлингами на крыше. В оснащение могут входить 18- или 20-дюймовые алюминиевые диски. На пятой двери расположен не кожух запасного колеса, а прямоугольный кофр, в котором можно перевозить багаж.

Автомобиль оснащается двигателями 1,5 л или 2,0 л. Коробка передач — семиступенчатая роботизированная. Версия с более мощным мотором оснащена системой полного привода.

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