В Абхазии перевернулся автобус с российскими туристами

В Абхазии автобус Mercedes-Benz с туристами столкнулся с автомобилем Toyota. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

«На 85 километре автотрассы Псоу — Ингур, у села Псырцха, столкнулись автомобили «Mercedes-Benz» и Toyota. На место происшествия выехали спасатели ПСО МЧС РА, медуправления МЧС РА, ПСЧ по охране Гудаутского района, ПСО г. Сухум. В ДТП пострадали 9 человек, приехавшие на отдых в республику», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по по фото, после столкновения автобус съехал в глубокий кювет. Пострадавшие в аварии туристы доставлены в ближайшую больницу. О состоянии людей, находившихся в автомобиле Toyota, не сообщается.

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