Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов

С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что власти Парижа решили не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые сдают в аренду электросамокаты. Таким образом, столица Франции стала первым европейским городом, где вводится запрет на использование электросамокатов.

Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. жителей Парижа. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

В 2022 году в Париже зафиксировано 400 тыс. поездок на электросамокатах.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в районе Патриарших прудов подросток на электросамокате врезался в электромобиль Tesla и скрылся.