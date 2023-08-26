В ЛДПР предложили строить мотели и кафе для дальнобойщиков с доходов от дорожных налогов

Фракция ЛДПР разработает законопроект, согласно которому средства, полученные от системы взимания платы с грузовиков «Платон», будут идти на создание инфраструктуры для дальнобойщиков. Об этом говорится в релизе ЛДПР, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru». О разработке инициативы сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с дальнобойщиками в Чите.

«ЛДПР подготовит поправки в законодательство, которые обяжут расходовать средства, полученные от системы «Платон» и транспортного налога не только на ремонт и строительство новых дорог, но и на создание придорожной инфраструктуры для водителей большегрузов», — говорится в сообщении фракции.

По словам Слуцкого, отсутствие комфортных мотелей и общепита на трассах делает профессию дальнобойщика непопулярной. Он подчеркнул, что «естественным путем» удобства не появятся, поскольку это невыгодно, однако субсидии из дорожных налогов помогут решить проблему.

«Если на трассах не хватает доступных и комфортных мотелей, столовых, мест отдыха с хорошими душевыми кабинами, кто же захочет связывать свою жизнь с этим ремеслом, зная, что на работе часто будет лишен даже базовых удобств? Естественным путем комфортные стоянки, кафе и гостиницы вряд ли появятся, скажем, на дорогах Сибири, Дальнего Востока, да и многих других малозаселенных регионов. Они просто коммерчески невыгодны, потому что транспортный поток мал и рядом нет населенных пунктов. А за счет субсидирования из специального фонда, наполняемого из дорожных налогов, эту проблему вполне можно решить», — приводятся в релизе слова Слуцкого.

Ранее исследование показало, что вакансия дальнобойщика вошла в десятку самых высокооплачиваемых в Москве.