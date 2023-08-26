Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР предложили строить мотели и кафе для дальнобойщиков с доходов от дорожных налогов

ЛДПР предлагает строить удобства для дальнобойщиков с дорожных налогов

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Фракция ЛДПР разработает законопроект, согласно которому средства, полученные от системы взимания платы с грузовиков «Платон», будут идти на создание инфраструктуры для дальнобойщиков. Об этом говорится в релизе ЛДПР, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru». О разработке инициативы сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с дальнобойщиками в Чите.

«ЛДПР подготовит поправки в законодательство, которые обяжут расходовать средства, полученные от системы «Платон» и транспортного налога не только на ремонт и строительство новых дорог, но и на создание придорожной инфраструктуры для водителей большегрузов», — говорится в сообщении фракции.

По словам Слуцкого, отсутствие комфортных мотелей и общепита на трассах делает профессию дальнобойщика непопулярной. Он подчеркнул, что «естественным путем» удобства не появятся, поскольку это невыгодно, однако субсидии из дорожных налогов помогут решить проблему.

«Если на трассах не хватает доступных и комфортных мотелей, столовых, мест отдыха с хорошими душевыми кабинами, кто же захочет связывать свою жизнь с этим ремеслом, зная, что на работе часто будет лишен даже базовых удобств? Естественным путем комфортные стоянки, кафе и гостиницы вряд ли появятся, скажем, на дорогах Сибири, Дальнего Востока, да и многих других малозаселенных регионов. Они просто коммерчески невыгодны, потому что транспортный поток мал и рядом нет населенных пунктов. А за счет субсидирования из специального фонда, наполняемого из дорожных налогов, эту проблему вполне можно решить», — приводятся в релизе слова Слуцкого.

Ранее исследование показало, что вакансия дальнобойщика вошла в десятку самых высокооплачиваемых в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях