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BMW представила удлиненный кроссовер X5

Компания BMW представила новую версию X5 для Китая, удлиненную на 13 см

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BMW Groupe

Компания BMW представила на китайском моторшоу в Чэнду удлиненную версию кроссовера X5. Об этом сообщила пресс-служба немецкого производителя.

Длина новинки на 13 сантиметров больше, чем у BMW X5, доступной на других мировых рынках. Кроссовер получил удлиненные задние двери для облегчения посадки в салон, за счет увеличения колесной базы у задних пассажиров появилось больше пространства для ног.

Модификация BMW X5 xDrive30Li оснащается двухлитровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 258 л.с., а xDrive40Li — 380-сильный 3,0-литровым шестицилиндровым мотором. Оба агрегата работают с 46-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Обновленная модель получила более узкие фары, новую решетку радиатора с подсветкой и единый блок с цифровой приборной панелью и мультимедиа-системой.

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BMW Groupe

Удлиненные X5 предназначены для китайского рынка и будут выпускаться с сентября текущего года на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в Шэньяне.

Ранее Kia представила в Китае новый кроссовер EV5.

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