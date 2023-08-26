Водитель врезался в припаркованную машину, забросив ее на соседнюю

В Санкт-Петербурге водитель легковушки столкнулся с одной припаркованной машиной, забросив ее на другую. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», опубликовав запись происшествия.

Инцидент произошел рано утром 26 августа на улице Бассейной. Водитель Hyundai Solaris разогнался, потерял управление и врезался в припаркованный на краю встречной полосы Renault Duster. После этого Solaris столкнулся со Skoda, забросив ее на соседний автомобиль.

На фотографиях с места ДТП видно, что в результате аварии у Renault вырвано заднее левое колесо, а у Skoda разбита фара и вспорото левое переднее крыло. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в центре Москвы подросток на электросамокате врезался в Tesla и скрылся.