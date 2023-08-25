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Президент «АвтоВАЗа» пересел на китайский кроссовер

Глава «АвтоВАЗа» начал использовать китайский кроссовер для рабочих поездок

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов начал использовать в качестве служебного автомобиля кроссовер Lada X-Cross 5. Об этом сообщает самарское издание «Автоброкер Клуб».

В компании отметили, что X-Cross 5 — не единственный автомобиль, которым пользуется Соколов. При этом в качестве служебных автомобилей для топ-менеджеров «АвтоВАЗа» используются только машины бренда Lada, от автомобилей Renault, Nissan и Infiniti в компании давно отказались.

В некоторых случаях руководителей «АвтоВАЗа» перевозят на удлиненных Lada Vesta Signature. Новой Lada Aura в служебном автопарке пока нет, поскольку даже разработка этой модели пока не завершена.

О старте производства Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге «АвтоВАЗ» объявил в июне, при этом продажи автомобилей еще не начались. Кроссоверы представляют собой китайские FAW Bestune T77 с шильдиками Lada. Автомобили оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом», привод только передний.

Как рассказывал Соколов, продажи Lada X-Cross 5 должны начаться до конца 2023 года.

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