Стала известна примерная цена Lada Largus после перезапуска производства

Стоимость универсала Lada Largus после перезапуска производства увеличится на 15%. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, если сейчас базовая стоимость автомобиля составляет 1,3 млн рублей, то в ближайшее время она может вырасти на 200 тысяч рублей.

«Для «АвтоВАЗа» Lada Largus является высокомаржинальным продуктом, но в то же время модель сильно зависит от импортных запчастей. Те 650 машин, которые планируется сейчас выпустить, будут собраны из полученных когда-то румынских машинокомплектов. А дальше предприятию предстоит найти новых поставщиков как внутри страны, так и за ее пределами. Комплектующие найти можно, но придется заново заниматься логистикой, выстраивать связи, а это дорого. Однозначно после перезапуска производства стоимость модели повысится. Предполагаю, что заводская цена на пассажирскую версию универсала поднимется с нынешних 1,3 млн рублей до 1,5 млн рублей», – сказал эксперт.

Производство Lada Largus периодически уходило в простой из-за дефицита комплектующих с апреля прошлого года. 14 августа 2023 года «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении выпуска модели. До конца месяца с конвейера должны сойти 650 машин. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, насколько может вырасти стоимость техобслуживания автомобилей к концу 2023 года.