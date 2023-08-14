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Зампред администрации Пермского края устроил ДТП с пострадавшими

В Пермском крае зампред правительства на Infiniti протаранил Daewoo

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Depositphotos

Зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Сам чиновник при этом никаких травм не получил.

По данным канала, авария произошла утром 13 августа на трассе ПолазнаЧусовой. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился Александр Борисов, врезался в ехавший впереди седан Daewoo Nexia. В результате водитель и трое пассажиров Daewoo получили различные переломы и ушибы. Чиновник травмы не получил.

Отмечается, что обоим участникам аварии провели освидетельствование, и оно показало, что Борисов и второй водитель были трезвы. Однако выяснилось, что столкновение произошло по вине водителя Infiniti — он просто не выдержал безопасную дистанцию и спровоцировал аварию.

Ранее сообщалось, что водитель получил ожоги при взрыве газового баллончика в автомобиле в Москве.

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