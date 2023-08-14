«АвтоВАЗ» перезапустил производство модели Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» 14 августа перезапустил производство универсалов и фургонов Largus. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«14 августа 2023 года с конвейера «АвтоВАЗа» начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Тольятти будут выпущены несколько кузовов, которые планируется использовать в Ижевске для наладки технологического оборудования.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» принял решение перенести выпуск модели Lada Largus в Ижевск. Первые машины начнут сходить с конвейера во II квартале 2024 года. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск обновленной Lada Vesta на основном предприятии в Тольятти.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует повысить цены на весь модельный ряд Lada с 20 августа.