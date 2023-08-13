Названы трехлетние китайские кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие трехлетние китайские кроссоверы имеют лучшую остаточную стоимость в России по итогам второго квартала 2023 года.

Отмечается, что согласно исследованию, среди автомобилей из КНР по этому показателю лидирует Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач. Через три года после покупки индекс остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 152,9%. Другими словами, такие трехлетние машины можно продать почти на 53% дороже цены, за которую они были куплены изначально.

Второе место с показателем 144% занимает кроссовер Chery Tiggo 4 с мотором 2,0 л и автоматической трансмиссией. На третьем месте находится Geely Coolray с 1,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Результат этого китайского кроссовера — 140,4%.

Ранее сообщалось, что на китайском рынке начались продажи кроссоверов Chery Tansuo 06. Стоимость новинки составляет 130 тыс. юаней (1,8 млн рублей).