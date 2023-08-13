Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы трехлетние китайские кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Changan CS35 Plus стал самым ликвидным китайским кроссовером на рынке РФ

close
100%
changanauto.ru

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие трехлетние китайские кроссоверы имеют лучшую остаточную стоимость в России по итогам второго квартала 2023 года.

Отмечается, что согласно исследованию, среди автомобилей из КНР по этому показателю лидирует Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач. Через три года после покупки индекс остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 152,9%. Другими словами, такие трехлетние машины можно продать почти на 53% дороже цены, за которую они были куплены изначально.

Второе место с показателем 144% занимает кроссовер Chery Tiggo 4 с мотором 2,0 л и автоматической трансмиссией. На третьем месте находится Geely Coolray с 1,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Результат этого китайского кроссовера — 140,4%.

Ранее сообщалось, что на китайском рынке начались продажи кроссоверов Chery Tansuo 06. Стоимость новинки составляет 130 тыс. юаней (1,8 млн рублей).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях