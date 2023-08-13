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Доля кроссоверов в структуре авторынка РФ достигла 68%

Доля кроссоверов на рынке России достигла 68% в июле 2023 года

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Lada

В июле 2023 года доля кроссоверов в объеме всех проданных легковых автомобилей на российском рынке достигла 68,1%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

По данным агентства, в июле 2023 года россияне купили 66 342 кроссовера, что на 244,5% больше, чем за июль 2022 года — 19 257 единиц. Из этого объема на китайские кроссоверы в июле этого года пришлось 46 406 машин, что оказалось на 443% больше, чем было продано годом ранее — 8 540 единиц.

Отмечается, что самой популярной в сегменте стала модель Lada Niva. Если в июле 2022 года было продано 574 таких автомобиля, то в июле 2023 года уже 6204 единицы.

Ранее сообщалось, что китайский Haval Jolion стал наиболее продаваемым кроссовером в России по итогам семи месяцев 2023 года.

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