Два «КамАЗа» загорелись на лесобазе в Кизляре

В дагестанском Кизляре на складе леса произошел пожар, загорелись два автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал «Дагестан 24/7».

По его данным, пожару предшествовал взрыв горючей смеси. Пламя перекинулось на два грузовика. Пострадавших нет. Один из грузовиков был нагружен дизельным топливом, уточняет Telegram-канал «ЧП Кизляр».

По предварительным данным, во время заправки бочки на дизельное топливо попала искра от «болгарки», затем пламя охватило автомобили, уточняет Telegram-канал Mash Gor.

На видео, снятых очевидцами, видно, что на месте происшествия возникло сильное пламя, в небо поднимается густой черный дым. В непосредственной близости от пожара припарковано несколько грузовых автомобилей.

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