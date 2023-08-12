Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Два «КамАЗа» загорелись на лесобазе в Кизляре

В Дагестане на складе леса загорелись два «КамАЗа»

В дагестанском Кизляре на складе леса произошел пожар, загорелись два автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал «Дагестан 24/7».

По его данным, пожару предшествовал взрыв горючей смеси. Пламя перекинулось на два грузовика. Пострадавших нет. Один из грузовиков был нагружен дизельным топливом, уточняет Telegram-канал «ЧП Кизляр».

По предварительным данным, во время заправки бочки на дизельное топливо попала искра от «болгарки», затем пламя охватило автомобили, уточняет Telegram-канал Mash Gor.

На видео, снятых очевидцами, видно, что на месте происшествия возникло сильное пламя, в небо поднимается густой черный дым. В непосредственной близости от пожара припарковано несколько грузовых автомобилей.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, который обстрелял из травматического пистолета шесть проезжающих автомобилей.

Ранее в Сочи при аварии экскурсионного внедорожника пострадали 9 человек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях