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Водитель Lada выбрался из машины через лобовое стекло после столкновения с бордюром

В Подмосковье водитель Lada вылез из перевернувшейся машины через лобовое стекло

В Павловском Посаде водитель Lada не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. После этого мужчина покинул автомобиль через проем лобового стекла. Об этом сообщают «Павлово-Посадские известия».

ДТП произошло накануне на улице Кирова. На видеозаписи с моментом аварии видно, что серый автомобиль Lada движется по улице на большой скорости. В повороте автомобиль налетел правым передним колесом на бордюр и перевернулся. После этого через проем лобового стекла вылез человек, опираясь на руки.

За ним тем же способом салон автомобиля покинули еще два человека. Общими усилиями они поставили лежащий на боку автомобиль на колеса. О состоянии мужчин не сообщается.

Также стало известно, что в Уфе подростки забрали у пьяного мужчины деньги и ключи от автомобиля и отправились на его Subaru в Пермский край.

Ранее в Хакасии главврач поликлиники избил инструктора по вождению из-за припаркованной в неположенном месте машины.

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