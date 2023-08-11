Водитель автобуса выстрелил в ногу пассажиру после просьбы подъехать к остановке

В Новокузнецке водитель автобуса выстрелил в ногу пассажиру, потребовавшему от него приступить к работе. Об этом сообщает vse42.ru.

Инцидент произошел на улице Челюскина. На конечной автобусной остановке собрались пассажиры, однако находившийся поблизости автобус не подъезжал к ним. Один из ожидающих начал ругаться с водителем, тот в ходе конфликта вышел из кабины и выстрелил мужчине в ногу из травматического пистолета.

После этого водитель сел за руль автобуса и уехал, так и не забрав пассажиров с остановки. Пострадавший мужчина обратился в полицию.

До того, как обратиться к водителю стоящего автобуса, пассажиры на остановке ждали его отправления около получаса. Некоторые из них стали вызывать такси и разъезжаться, уточняет паблик «Черное Белое Новокузнецк» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Хакасии главный врач больницы избил инструктора по вождению за неправильную парковку.