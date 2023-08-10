Cadillac расширит модельный ряд за счет двух новых кроссоверов

Американская компания Cadillac представит два новых электромобиля до конца 2023 года. Об этом сообщает carscoops.com со ссылкой на вице-президента Cadillac Джона Рота.

Топ-менеджер не уточнил, о каких машинах идет речь, но, вероятнее всего, одной из моделей станет кроссовер Optiq для китайского рынка. Автомобиль создан на модульной платформе Ultium. По своим размерам модель сопоставима с бензиновым кроссовером Cadillac XT5. Новый кроссовер будет предлагаться в версиях с электромоторами мощностью 204 л.с. и 245 л.с.

По данным издания, второй новинкой станет семиместный электрический кроссовер, который оснастят батареей емкостью 102 кВт.ч. и двумя электромоторами.

Ранее сообщалось, что Cadillac представил свой первый полностью электрический полноразмерный внедорожник.