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В Минэнерго России прокомментировали рост цен на автомобильное топливо

Минэнерго назвало рост цен на бензин в России временным явлением

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Depositphotos

В Минэнерго России считают рост цен на автомобильное топливо на АЗС в стране временным явлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания», — прокомментировали в Минэнерго данные Росстата по росту цен на российских автозаправках.

При этом в министерстве пояснили, что для того, чтобы стабилизировать цены, предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности.

Согласно данным Росстата, за период с начала 2023 года по 7 августа средняя стоимость бензина увеличилась на 5,5%. Так, бензин марки Аи-92 подорожал на 5,4%, Аи-95 — на 5,7%, а Аи-98 — на 5%. Меньше всего за указанный период подорожало дизельное топливо — на 0,8%.

Ранее стало известно, как изменятся цены на бензин осенью 2023 года.

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