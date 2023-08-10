В Минэнерго России прокомментировали рост цен на автомобильное топливо

В Минэнерго России считают рост цен на автомобильное топливо на АЗС в стране временным явлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания», — прокомментировали в Минэнерго данные Росстата по росту цен на российских автозаправках.

При этом в министерстве пояснили, что для того, чтобы стабилизировать цены, предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности.

Согласно данным Росстата, за период с начала 2023 года по 7 августа средняя стоимость бензина увеличилась на 5,5%. Так, бензин марки Аи-92 подорожал на 5,4%, Аи-95 — на 5,7%, а Аи-98 — на 5%. Меньше всего за указанный период подорожало дизельное топливо — на 0,8%.

Ранее стало известно, как изменятся цены на бензин осенью 2023 года.