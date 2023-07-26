В Новосибирской области на трассе опрокинулся автобус с пассажирами

В Краснозерском районе Новосибирской области водитель рейсового автобуса врезался в гору щебня и перевернулся, сообщает nsk.kp.ru.

Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ в зоне ремонтных работ проигнорировал требование предупреждающего знака об объезде препятствия слева, а кучу щебня не заметил из-за поднявшейся пыли от встречных грузовиков. В результате ДТП автобус опрокинулся набок, а пассажирам пришлось выбираться из салона через проем лобового стекла.

По данным полиции, за медицинской помощью в результате аварии обратились четыре человека — пожилая женщина, две девушки 21 года и 24 лет, а также 36-летний мужчина.

При этом ранее издание сообщило со ссылкой на местных жителей, что в приемный покой больницы с травмами обратились 14 человек.

На кадрах с последствиями инцидента виден след удара в нижней части автобуса слева.

Ранее автобус с 40 пассажирами перевернулся на трассе в Кемеровской области.