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Кроссовер Neta V переименовали в Neta Aya перед премьерой

Продажи кроссоверов Neta Aya начнутся на китайском рынке в августе

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Neta

В Китае состоится премьера электрического кроссовера Neta Aya. Об этом сообщает carnewschina.com. Машину покажут в августе 2023 года. Тогда же начнутся и продажи.

По данным издания, Neta Aya представляет собой обновленный вариант модели Neta V. Основными конкурентами кроссовера станут такие популярные модели как BYD Seagull и Wuling Bingo. Длина автомобиля составляет 4070 мм, ширина — 1690 мм, а высота — 1540 мм, при колесной базе 2420 мм.

Машина будет оснащена электромотором мощностью 95 л.с. и передним приводом. Максимальная скорость — 100 км/ч. На одном заряде батареи автомобиль может проехать до 320 км.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Baojun начнет продажи микровэна Yunduo в начале августа 2023 года.

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