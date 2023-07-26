Оренбуржец отсудил у «АвтоВАЗа» крупную сумму из-за проблем с автомобилем

В Оренбурге мужчина отсудил у «АвтоВАЗа» 1,6 млн рублей за легковой автомобиль с серьезными дефектами. Об этом сообщает orenday.ru.

В ноябре 2020 года мужчина купил у «АвтоВАЗа» автомобиль за 686 900 рублей. У машины во время эксплуатации обнаружились серьезные дефекты и владелец обратился в суд. Его требования были удовлетворены, но решение суда до сих пор не исполнено. В связи с этим истец потребовал неустойку в размере 1 737 102 рубля, а также взыскать штраф и судебные расходы.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. Суд снизил размер неустойки до 1 млн 100 тыс. рублей, а также взыскал штраф 550 тыс. рублей и судебные расходы.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон о скидках на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Согласно законопроекту, будет введен льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50%. Законопроект касается платных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также частных платных дорог.