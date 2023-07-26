Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оренбуржец отсудил у «АвтоВАЗа» крупную сумму из-за проблем с автомобилем

В Оренбурге автовладелец отсудил у «АвтоВАЗа» 1,6 млн рублей за бракованный автомобиль

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Оренбурге мужчина отсудил у «АвтоВАЗа» 1,6 млн рублей за легковой автомобиль с серьезными дефектами. Об этом сообщает orenday.ru.

В ноябре 2020 года мужчина купил у «АвтоВАЗа» автомобиль за 686 900 рублей. У машины во время эксплуатации обнаружились серьезные дефекты и владелец обратился в суд. Его требования были удовлетворены, но решение суда до сих пор не исполнено. В связи с этим истец потребовал неустойку в размере 1 737 102 рубля, а также взыскать штраф и судебные расходы.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. Суд снизил размер неустойки до 1 млн 100 тыс. рублей, а также взыскал штраф 550 тыс. рублей и судебные расходы.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон о скидках на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Согласно законопроекту, будет введен льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50%. Законопроект касается платных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также частных платных дорог.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях