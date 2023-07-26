«АвтоВАЗ» планирует выпустить новую версию универсала Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к дорожным тестам универсалов Lada Vesta Sport в Тольятти. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Lada Vesta SW Sport. Встретились тестовые образцы трех видов, один с полноценным обвесом и разболтовкой на пять болтов, другой с разболтовкой на пять болтов но без обвеса, третий визуально выглядит обычно, есть информация что какой-то вариант будет собирать дочерняя компания Lada - Sport. Какие-то варианты будут выпускать непосредственно на первой линии главного конвейера завода», — говорится в сообщении.

По данным паблика, на все автомобили в версии Sport установят большой вертикальный планшет и цифровую комбинацию приборов. Кроме того, у таких машин будет двухцветный окрас кузова и боковые зеркала черного цвета.

Ранее сообщалось, что автомобили китайского бренда Omoda, который входит в концерн Chery, подорожали в России на 50 тыс. рублей (от 1,6% до 2,3%).