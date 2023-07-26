Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» планирует выпустить новую версию универсала Lada Vesta

В соцсетях появились фотографии обновленной Lada Vesta Sport

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к дорожным тестам универсалов Lada Vesta Sport в Тольятти. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Lada Vesta SW Sport. Встретились тестовые образцы трех видов, один с полноценным обвесом и разболтовкой на пять болтов, другой с разболтовкой на пять болтов но без обвеса, третий визуально выглядит обычно, есть информация что какой-то вариант будет собирать дочерняя компания Lada - Sport. Какие-то варианты будут выпускать непосредственно на первой линии главного конвейера завода», — говорится в сообщении.

По данным паблика, на все автомобили в версии Sport установят большой вертикальный планшет и цифровую комбинацию приборов. Кроме того, у таких машин будет двухцветный окрас кузова и боковые зеркала черного цвета.

Ранее сообщалось, что автомобили китайского бренда Omoda, который входит в концерн Chery, подорожали в России на 50 тыс. рублей (от 1,6% до 2,3%).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях