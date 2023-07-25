Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель маршрутки набросился на автобус с огнетушителем в руках

В Сочи водитель маршрутки повредил другой автобус огнетушителем в ходе конфликта

В Сочи водитель маршрутки начал бить стекла автобуса после того, как не поделил дорогу с другим водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Сочи 24» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Спортивной. Как рассказали пассажиры, водитель маршрутки №6 повредил автобус, вооружившись огнетушителем. По их словам, на следующей остановке разборки продолжились, причем в руках одного из водителей был нож.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства заявили, что проводится служебное расследование, и виновные будут привлечены к ответственности. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель устроил стрельбу на АЗС из-за конфликта с байкерами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях