Обновленный кроссовер Haval Big Dog вышел на китайский рынок

Китайская компания Haval представила обновленный кроссовер Big Dog. Об этом сообщает autohome.com.cn. На домашнем рынке стоимость автомобиля начинается от 124 тыс. юаней (1,5 млн рублей).

Обновленная модель получила видоизмененные решетку радиатора, фары и задние фонари, а также светодиодную полосу на крышке багажника. В салоне появились более качественные материалы отделки.

Что касается двигателей, то как и прежде, обновленный Haval Big Dog оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Двухлитровый двигатель был модернизирован. Его мощность увеличилась до 238 л.с. Он работает в паре с девятиступенчатым «роботом».

Ранее сообщалось, что автомобили китайского бренда Omoda, который входит в концерн Chery, подорожали в России на 50 тыс. рублей (от 1,6% до 2,3%).