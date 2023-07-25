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Движение по Крымскому мосту снова перекрыли

На Крымском мосту движение автотранспорта остановили на 10 минут

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Объявление об остановке движения было опубликовано в 15:52, в 16:03 появилось сообщение о возобновлении движения. Причина остановки движения не уточняется. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В последние несколько дней движение автомобилей на мосту для машин останавливали неоднократно. В предыдущий раз это случилось вечером 24 июля.

По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, со стороны Керчи находились 130 транспортных средств.

Ранее в Совфеде заявили, что Украина блефует, обещая новые атаки на Крымский мост.

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