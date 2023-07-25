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В России могут начать сборку Haval M6

Компания Haval заявила о возможной локализации кроссовера M6 в России

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Great Wall Motor

В России могут начать сборку китайских кроссоверов Haval M6. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

По словам Акифьева, сейчас в компании занимаются импортом модели из Китая, но рассматривают возможность сборки машин на заводе в Тульской области.

На вопрос, удастся ли сохранить цену модели M6 в 2 млн рублей с учетом колебаний курса, он ответил: «Пока мы укладываемся. Я надеюсь, удастся, потому что задача этой модели — за доступные деньги дать комфорт и размер классной машины».

Продажи Haval M6 в России начались в июле этого года. Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с. (202 Нм), привод только передний. В список оснащения входят 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, четыре динамика, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и задние датчики парковки.

Ранее в «Хавейл Мотор Рус» рассказали, что до конца 2023 года запустят в России продажи машин брендов Ora и Wey.

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