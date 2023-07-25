Завод «Москвич» сертифицировал новую модель

Завод «Москвич» оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель с внутренним индексом DD1. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение Росстандарта.

Предполагается, что сертификационные документы получены на лифтбэк «Москвич 6», который был представлен в апреле этого года. Тогда сообщалось, что выпуск модели на столичном заводе начнется в августе, а продажи стартуют во второй половине 2023 года.

«Москвич 6» снабжен цифровой приборной панелью, электроприводом крышки багажника, камерами кругового обзора. Габаритная длина нового седана составляет 4,78 м, а колесная база — 2,77 м. По предварительной информации, лифтбэк получит турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с.

Ранее завод «Москвич» приостановил выпуск автомобилей до 6 августа на время корпоративного отпуска.