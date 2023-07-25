Kia опубликовала первое изображение обновленного кроссовера Sorento

Корейская компания Kia планирует в августе этого года представить обновленный кроссовер Sorento. Об этом сообщает motor1.com.

Автомобиль получит видоизмененные фары, решетку радиатора и бампер. В салоне появится усовершенствованная медиасистема, улучшенные материалы отделки и новый руль, а в оснащении – расширенный комплекс ассистентов водителя.

Обновленный Kia Sorento будет предлагаться с двигателями мощностью от 182 до 285 л.с. и автоматическими трансмиссиями. Привод может быть как передним, так и полным.

Ранее сообщалось, что внедорожник Lada 4x4 стал самым популярным подержанным автомобилем в сегменте SUV в первой половине 2023 года в России.