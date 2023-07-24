SAIPA раскрыла оснащение иранского седана Shahin для России

Компания SAIPA представила экспортный вариант седана Shahin, который будет поставляться в Россию, Белоруссию и Ирак. Об этом сообщает иранское издание Charkhan.

В моторную гамму седана вошли восьмиклапанный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 110 л.с. (178 Нм), а также атмосферный агрегат 1.6 (111 л.с.; 145 Нм). Первый сочетается с вариатором, второй — с 6-ступенчатым «автоматом».

В список оснащения Shahin вошли 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-системы, система бесключевого доступа, люк, круиз-контроль, камера заднего вида парктроники, две подушки безопасности, мультируль, тонировка задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и прочие опции. Отмечается, что для экспорта в Россию автомобили потребуется дооснастить подогревом сидений.

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Сроки поставок иранских автомобилей в Россию и их цены не называются. Весной этого года в компании «Бест Моторс» заявили, что производство автомобилей SAIPA может быть локализовано в Санкт-Петербурге.

Ранее SAIPA представила новый седан Sahand.