Выпуск легковых автомобилей в РФ снизился на 28% по итогам полугодия

В первом полугодии 2023 года в России было выпущено 289,1 тыс. автомобилей, включая легковые, коммерческие и автобусы. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«По сравнению с результатами первого полугодия докризисного 2021 г., когда было выпущено 830,6 тыс. автомобилей всех типов, производство в РФ рухнуло на 65,2%», — отмечается в исследовании.

По сравнению с первым полугодием 2022 года по итогам шести месяцев 2023-го зафиксирован рост производства автобусов (на 34,6%) и коммерческих автомобилей (на 16,7%).

Выпуск легковых машин в тот же период снизился на 28,3%. С января по июнь в России собрано 202,1 тыс. легковых машин против 282 тыс. за первое полугодие 2022 года. При этом в июне 2023 года собрано более чем вдвое больше легковых автомобилей, чем в аналогичном месяце прошлого года: 31,1 тыс. единиц против 13,6 тыс. Рост объемов производства составил 128,8%.

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