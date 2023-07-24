Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выпуск легковых автомобилей в РФ снизился на 28% по итогам полугодия

НАПИ: производство автомобилей в России снизилось на 65% в сравнении с 2021 годом

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В первом полугодии 2023 года в России было выпущено 289,1 тыс. автомобилей, включая легковые, коммерческие и автобусы. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«По сравнению с результатами первого полугодия докризисного 2021 г., когда было выпущено 830,6 тыс. автомобилей всех типов, производство в РФ рухнуло на 65,2%», — отмечается в исследовании.

По сравнению с первым полугодием 2022 года по итогам шести месяцев 2023-го зафиксирован рост производства автобусов (на 34,6%) и коммерческих автомобилей (на 16,7%).

Выпуск легковых машин в тот же период снизился на 28,3%. С января по июнь в России собрано 202,1 тыс. легковых машин против 282 тыс. за первое полугодие 2022 года. При этом в июне 2023 года собрано более чем вдвое больше легковых автомобилей, чем в аналогичном месяце прошлого года: 31,1 тыс. единиц против 13,6 тыс. Рост объемов производства составил 128,8%.

Ранее стало известно, что автомобили китайской марки Haval начнут собирать в Узбекистане.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях