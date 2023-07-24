В России запатентовали новый отечественный спорткар

Российский автогонщик Роман Русинов запатентовал дизайн собственного спорткара. Изображения промышленного образца автомобиля опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), обратил внимание Telegram-канал «Автопоток».

Русинов указан в качестве патентообладателя, на изображениях спорткар представлен в двух вариантах: с антикрылом и без него. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, воздуховод на крыше и «плавник» на крышке моторного отсека.

13 июля стало известно, что Русинов зарегистрировал за собой торговую марку Rossa, которая оформлена по широкому классу продуктов, включая запчасти, спецодежду и транспортные средства. Отмечается, что спорткар под названием Rossa разрабатывает Игорь Ермилин, бывший главный конструктор российской компании Marussia Motors, которая занималась разработкой спортивных машин и была закрыта в 2014 году.

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