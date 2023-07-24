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Кроссовер от китайского IT-гиганта Baidu вышел на российский рынок

В России впервые появились в продаже китайские кроссоверы от IT-гиганта Baidu

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Jidu

Российские дилеры выставили на продажу китайские электрокроссоверы Jidu Robo-01 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких автомобилей опубликованы на сайтах московских дилеров и в классифайдах в профилях автосалонов. Машина продается по цене от 6,8 млн рублей.

Jidu Robo-01 — электрокар разработки китайского IT-гиганта Baidu и компании Geely, серийная версия которого дебютировала в конце 2022 года. Длина модели составляет 4853 мм при колесной базе 3000 мм. Силовая установка состоит из двух электромоторов, ее мощность составляет 544 л.с., разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды. Аккумулятор позволяет преодолеть до 600 км на одном заряде.

В салоне электрокара установлен широкоформатный экран диагональю 36 дюймов, который отвечает за управление всеми функциями автомобиля, и «штурвал» вместо рулевого колеса в стиле моделей Tesla.

Автомобиль оснащен 21-дюймовыми дисками, сиденьями с обогревом, вентиляцией, функцией массажа и памяти, а также множеством радаров, камер и датчиков для системы автономного вождения.

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Jidu

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что спрос на ввоз иномарок в России вырос в три раза за год.

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