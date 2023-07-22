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«АвтоВАЗ» планирует сократить выпуск автомобилей Lada Vesta

Avtograd News: «АвтоВАЗ» может сократить производство Lada Vesta в августе 2023 года

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может сократить производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти, переведя его с двухсменного режима на односменный. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«Поступила информация что конвейер сборки Vesta будет работать в одну смену, другая смена будет раскидана для усиления на сборку Granta и Niva. Там планируется увеличение скорости потока конвейера, и как следствие более высокое количество собранных автомобилей. Это событие должно произойти скорее всего в августе месяце», — говорится в сообщении.

19 июля стало известно, что «АвтоВАЗ» может полностью остановить производство Lada Vesta на заводе в Тольятти до нормализации ситуации с комплектующими.

Ранее глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что «АвтоВАЗ» отгружает дилерам разукомплектованные автомобили Lada, причем доля таких машин доходит до 60-70%.

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