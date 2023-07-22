Очевидица рассказала о погоне со стрельбой в Екатеринбурге: «Porsche без колес, лужа крови»

Жительница Екатеринбурга Екатерина, ставшая очевидцем того, как полиция со стрельбой задерживала водителя Porsche Cayenne, рассказала «Газете.Ru», что ночью ее разбудили крики и шум столкновения. По словам женщины, на месте происшествия была лужа крови, а задержанному оказывали помощь медики.

«Я проснулась в 3-4 утра от страшных звуков (крики, шум от столкновения). Слышимость в моей квартире очень хорошая, поэтому было очень шумно. Я сразу проснулась, но не стала подходить к окну, так как была напугана. Где-то через час, когда я услышала, что потише стало, я решила взглянуть, что там вообще происходит. Подхожу к окну и вижу картину: куча полицейских машин, машина Porsche без колес, лужа крови, мужика бинтует скорая помощь. Картина неприятная, я всматриваться туда не хотела особо. Но пошла на работу собираться и периодически посматривала, что там происходит. Приехала скорая, был допрос, уже его перебинтовали, руки сзади связали наручниками. Все это было до часов шести. Они его стояли пытали, так скажем, разговорами на всю улицу. Часов в шесть они уехали, а часов до восьми там просто полиция разбиралась с машиной, делала кадры места происшествия и машины», — рассказала она.

По данным e1.ru, утром 22 июля водитель Porsche Cayenne протаранил несколько автомобилей на парковке жилого дома в Екатеринбурге при попытке скрыться от полиции. Для того, чтобы задержать водителя, правоохранители открыли стрельбу. По словам местных жителей, было не менее 20 выстрелов. О причинах погони не сообщается.

Ранее житель Владивостока разбил 20 припаркованных автомобилей.