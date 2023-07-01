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В Петербурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся

В Петербурге водитель Mazda сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mazda поздно вечером 30 июня сбил двух человек на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в Колпинском районе города. Как говорится в сообщении, у дома 60 по Пролетарской улице водитель, управляя этой иномаркой на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего, у дома 58 по данной улице совершил столкновение с припаркованным автомобилем Ford Focus и скрылся с места ДТП, бросив машину.

По информации ведомства, 22-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.19-летний пешеход был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Скрывшийся с места ДТП водитель уже задержан.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге водитель с эпилепсией сбил девушку и снес светофор.

Ранее водитель сбил школьника, взял его на руки и несколько раз уронил.

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