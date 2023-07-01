Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобильная пробка у Крымского моста сократилась до 6 км

Минтранс: автомобильная пробка у Крымского моста сократилась до 6 км

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 6 км.

«По состоянию на 19:00 пробка 6 км, время ожидания до 4,5 часов», — написал он.

Как сообщили местные власти, водителям, ожидающим в очереди на подъезде к мосту со стороны Кубани, организована раздача питьевой воды.

Многокилометровый затор образовался на подъезде к Крымскому мосту 1 июля. Утром его длина достигала 5 километров. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что число досмотровых постов при въезде на Крымский мост необходимо увеличить.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях