Автомобильная пробка у Крымского моста сократилась до 6 км

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 6 км.

«По состоянию на 19:00 пробка 6 км, время ожидания до 4,5 часов», — написал он.

Как сообщили местные власти, водителям, ожидающим в очереди на подъезде к мосту со стороны Кубани, организована раздача питьевой воды.

Многокилометровый затор образовался на подъезде к Крымскому мосту 1 июля. Утром его длина достигала 5 километров. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что число досмотровых постов при въезде на Крымский мост необходимо увеличить.