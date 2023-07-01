Водитель успел спасти свой Ford Focus от селевого потока

В Дагестане водитель Ford Focus смог уехать на автомобиле с улицы за секунды до того, как по ней пронесся мощный селевой поток. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там у дагестанцев?».

На кадрах, снятых в селе Чирката Гумбетовского района, видно, что черный седан Ford припаркован на краю проезжей части возле здания. Водитель трогается с места и поворачивает направо, вслед за этим проезжую часть начинает заливать грязная вода. При этом селевой поток сдвигает с места припаркованный там же белый автомобиль «Ока» и уносит лежащие возле строения стройматериалы.

В конечном итоге «Оку» унесло вниз вместе с течением, а владелец Ford благополучно поставил свой автомобиль в гараж, уточняет Telegram-канал Shot.

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Ранее стало известно, что водитель с эпилепсией сбил девушку с собакой и снес светофор из-за того, что у него за рулем начался приступ.